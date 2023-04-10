Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan binlerce kimlik ve banka kartı personeller tarafından korunuyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan binlerce özel eşya, hastanenin kayıp eşya bölümünde muhafaza ediliyor.

DHA

Türkiye'nin sağlık alanındaki en önemli reformlardan biri olan şehir hastaneleri, binlerce vatandaşa şifa oluyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanelerle sağlıkta adeta devrime imza atılıyor.

13 kente hizmet veriyor

Bir şehir hastanesinde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum'da.

Bölgedeki 13 ile hizmet veren ve günde 25 bin kişinin giriş yaptığı Erzurum Şehir Hastanesi'ne gelen binlerce vatandaş, burada işlemlerini hallederken çok sayıda özel eşyasını da unutuyor.

Hastane ise konuya ilişkin bir çözüme gitti.

Özel eşyalar muhafaza ediliyor

Nüfus cüzdanı, ATM kartı, ehliyet, cep telefonu, para, ziynet eşyası, otomobil anahtarı, gözlük cüzdan, kol saati, baston, kapı zili, ayakkabı gibi birçok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim ediliyor.

Burada tek tek kayıt altına alınan eşyalar, gelen sahiplerine veriliyor.

"Nüfus cüzdanları ve kredi kartları emin ellerde"

Kayıp eşya bölümünde 3 bine yakın kimlik ve ehliyet bine yakın ATM kartı olduğunu belirten Şehir Hastanesi Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Ümit Veli Kaban, şunları söyledi: