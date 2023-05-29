Erzurum’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada Şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Erzurum’un Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde E.K. isimli sürücü, şehir içi toplu taşıma yapan otobüsüyle seyir halindeydi. Karşı yolda da B.K. yönetimindeki otomobil vardı. Bir anda otobüs ile otomobil çarpıştı. Kaza anı Feci kaza, otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği, ardından da şerit değiştirerek otobüse çarptığı görüldü. Kazayı görenler, hemen 112’yi aradı. Kurtarılamadı Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücü B.K. ve yolcu olarak bulunan S.E.’yi hastaneye kaldırdı. S.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü B.K.'nin ise tedavisine devam ediliyor.