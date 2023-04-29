Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk, 20 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü Geçen yıl pompalı tüfekle ağabeyini bacaklarından vuran 20 yaşındaki genci 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.

DHA

Dehşete düşüren cinayet, Erzurum’da işlendi…

Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan 13 yaşındaki M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan 20 yaşındaki Mustafa Dalga ile dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde karşılaştı.

İkili bir anda tartışmaya başladı.

7 yerinden bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çıkarıp, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen ve 7 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga’nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.