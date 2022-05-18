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    Erzurum'da 16 yıldır kayıp Recep, cinayete kurban gitti

    Yıllar sonra ortaya çıkan olayda, 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ı borcunu ödemediği için öldürüp, gömen 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 12:52
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    Erzurum'da 16 yıldır kayıp Recep, cinayete kurban gitti

    Erzurum'da 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ın öldürüldüğü öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını incelemeye aldı.

    Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar’ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet G. ile Necmi A. ile ayrı ayrı görüldüğünü tespit etti.

    Yakalandılar

    Yapılan araştırmada, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta oldukları tespit edildi. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

    Erzurum'a getirilen şüphelilerden Mehmet G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile öldürerek gömdüklerini ve yerini gösterebileceğini söyledi.

    Gömdükleri yer kazıldı, deliller toplandı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet G.'nin yer göstermesi sonucu Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yapıldı.

    Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Borcunu ödemediği için öldürüldüğü öğrenildi

    Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi A.'nın, Recep Akpınar'a borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği bildirildi.

    3 zanlı gözaltına alındı

    Her 2 şüphelinin ifadesinde adı geçen Necmi A.'nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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