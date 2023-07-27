Erzurum'da 2 araç 7 metrelik köprüden düştü Sanayi Yolu’nda iki araç henüz sebebi öğrenilemeyen nedenden 7 metrelik köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14.00 sıralarında iki aracın kazası can pazarı yaşattı.

Tortum ilçesinden yönünden gelen iki araç, henüz sebebi açıklanmayan nedenden dolayı köprüden aşağı düştü.

Polis, itfaiye, AFAD ve sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Araçlarda sıkışan vatandaşlar yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

2 araç ters döndü

Kazaya karışan 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı araçlardan ikisinin de köprünün altında ters döndüğü görüldü.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada araçta bulunan 3 yaralı, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birisinin çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralıların durumlarını iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.