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    Erzurum'da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı

    Erzincan yolu üzerinde durdurulan araçtaki İran uyruklu kişilerden şüphelenen polis, hastanenin yolunu tuttu. Kontrol sonucu, 2 kişinin midesine yerleştirilmiş uyuşturucu tespit edildi.
    • 08.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
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    Erzurum'da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı

    Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yolunda ilerleyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

    Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi.

    Midelerinden 64 kapsül çıktı

    DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü.

    Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.

    2 kişi tutuklandı

    Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Erzurum da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı #1

    Erzurum da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı #2


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