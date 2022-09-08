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- Erzurum'da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı
Erzurum'da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı
Erzincan yolu üzerinde durdurulan araçtaki İran uyruklu kişilerden şüphelenen polis, hastanenin yolunu tuttu. Kontrol sonucu, 2 kişinin midesine yerleştirilmiş uyuşturucu tespit edildi.
- 08.09.2022 - 10:06
- Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yolunda ilerleyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi.
Midelerinden 64 kapsül çıktı
DHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü.
Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.
2 kişi tutuklandı
Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.