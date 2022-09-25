Mehmet Özmen'e ait araçtan 200 kilogram peynir çalan şahıslar, 3 aylık takibin ardından yakalandı. Özmen, peynirlerin maddi değerinin 14 bin lira olduğunu söyledi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde peynircilik yapan Mehmet Özmen, satmak için depoda bulunan 200 kilogram peyniri, minibüsüne yükleyerek Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti.

Saat 02.20’de, aracın yanına gelen şüpheliler, keşifte bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. Saat 03.30’da yeniden bölgeye gelen şüpheliler minibüsün kapısını açarak peynirleri geldikleri otomobilin bagajına koydu.

DHA’nın haberine göre; peynirleri tek seferde götüremeyen şüpheliler, ikinci kez gelerek kalanları alıp olay yerinden ayrıldı.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere aracının başına gelen Mehmet Özmen, yaklaşık 14 bin lira değerinde 200 kilogram civil peynirin, olmadığını gördü.

Özmen'in şikayeti üzerine polisler, çevredeki ev ve iş yerlerinin kameralarını izleyerek şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da, 200 kilogram peynirin çalındığı anlar kamerada VİDEO



3 aylık teknik takiple yakalandı

Kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını da aydınlatmak için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlediği 6 şüpheliyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis, 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Farklı hırsızlık olayları açığa çıktı

Yapılan soruşturmada şüphelilerin, 200 kilogram peynirle birlikte Lalapaşa Mahallesi'nde 1 adet kamyonet, bir iş yerinden trafo, bir derneğe ait kablolar ile bir resmi kuruma ait hırdavat malzemelerini de çaldıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin gazetecilerin “Neden peynir çaldınız?” sorusuna, “Ortada hırsızlık falan hiçbir şey yok.” cevabını verdi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

“Peynirlerin maddi değeri yaklaşık 14 bin liraydı”

Yakutiye'deki iş yerinde peynircilik yaptığını söyleyen 3 çocuk babası Mehmet Özmen, “Sabah depodan peynirleri minibüse yükledim. Akşam evin önüne park ettiğim aracın yanına sabah geldiğimde peynirlerin olmadığını gördüm. Çok büyük üzüntü yaşadım. Güvenlik kameraları incelendiğinde saat 02.20'de minibüsün yanına gelen şüpheliler, bir süre keşifte bulunduktan sonra ayrılıyorlar. Sonra saat 03.30'da gelen şüpheliler, peynirleri otomobile yükleyerek iki seferde götürüyorlar. Emniyet zaten takipteymiş, şüphelilerin yakalanıp adliyeye sevk edildiklerini duydum. Minibüsten çaldıkları peynirlerin maddi değeri yaklaşık 14 bin liraydı.” dedi.