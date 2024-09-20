AA & Ensonhaber
Erzurum'da, sosyal medyada Vali Mustafa Çiftçi'ye yönelik yapılan "Sayın Valim, abart egzozla gürültü kirliliği yaratan bu araçlara bir çözüm bulabilir miyiz? Gerçekten çok rahatsız ediyorlar" şeklindeki şikayetin ardından polis ekipleri harekete geçti.
ARAÇ SAHİBİ BULUNDU 1380 LİRA CEZA YEDİ
Şikayete konu otomobilin plaka bilgilerinden yola çıkan ekipler, sürücü A.M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye sigortasız araç kullanmak ve gürültü kirliliği yaratmak suçlarından 1380 lira para cezası kesildi. Araç ise otoparka çekildi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, aracın tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulandığını duyurdu.
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