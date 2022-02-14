2 arkadaşın bir mağazaya girmek için araçtan indikleri sırada düşürdükleri çantayı, aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Mumcu Caddesi üzerine araçlarını park eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C., orada bulunan mağazaya girmek istedi.

İkilinin araçtan indikleri sırada başka bir mağazadan aldıkları yüksek fiyatlı çanta, yere düştü.

Çantanın düştüğünü fark etmeyen iki arkadaş mağazaya girdi.

ÇOCUK ALDI, ANNEYE VERDİ

O sırada mağazadan çıkan anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile aracın yanında çantayı gördü.

Çocuk hızlıca aldığı çantayı, annesine getirdi.

Anne elindeki poşeti açarak çantayı sakladı ve aile hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Erzurum’da aile boyu hırsızlık: Çantayı çocuğu çaldı, annesi sakladı VİDEO



GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDULAR

Araca döndüklerinde çantanın olmadığını fark eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C., çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şoke oldu.

Bir çocuğun rahat tavırlarla çantayı aldığını ve annesine verdiğini gören 2 arkadaş, soluğu polis karakolunda aldı.

Kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olan arkadaşlar, hırsızların çantayı geri getirmesi için çağrıda bulundu.

“İNSAN BİR NOT YAZAR ARABANIN ÜZERİNE BIRAKIR”

Hırsızların çantayı poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Faruk Yiğit, “Arkadaşımla aracımı park ederken aldığımız çanta yere düşmüş. 5 dakika sonra bizle aynı mağazadan çıkan kişiler, gördükleri çantayı güzelce alıyorlar poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Alan kişi çocuk, insan üzerine bir not yazar arabanın üzerine bırakır. Ailenin tutumu çok yanlış. O çocuğa bu davranışı öğretmek veya o şekilde göstermek doğru değil.” dedi.

“ÇOK SOĞUKKANLI ŞEKİLDE ÇALIYORLAR”

Yiğit, aileden şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Şu an şikayetçi oldum. Teslim etseydiler şikayetçi olmayacaktım. Ailenin çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ben suçu ailede görüyorum, çocukta değil. Çünkü yetiştirilme tarzı her zaman önemlidir. Emniyetten arkadaşlar ilgileniyor. İçerisinde önemli bir eşya yoktu. Manevi ve maddi değeri yüksekti. Ben yerlerinde olsam bir çanta için bunu yapmazdım. Gelsin teslim etsinler gerekirse şikayetimi geri çekerim. Zoruma giden bir çocuğun bunu yapmasıdır. Çok soğukkanlı şekilde çalıyorlar.” açıklamalarında bulundu.

Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatırken, her yerde çanta hırsızlarını araştırıyor.