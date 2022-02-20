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    Erzurum'da annesiyle tartışan genç, kardeşini öldürdü

    Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 11:45
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    Erzurum'da annesiyle tartışan genç, kardeşini öldürdü

    Erzurum'da 18 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı.

    Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. ​

    ANNESİNİN ÖNÜNE ATLADI

    Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

    KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi.

    Bu arada Yahya Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

    Erzurum da annesiyle tartışan genç, kardeşini öldürdü #1

    Erzurum da annesiyle tartışan genç, kardeşini öldürdü #2

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