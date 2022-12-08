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    Erzurum'da arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest

    Kendileri gibi ortaokul öğrencisi olan İrem D.'yi döven Çağla D. ve 5 arkadaşı, Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
    • 08.12.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 11:51
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    Erzurum'da arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest

    Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.

    Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü.

    İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.

    Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

    Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

    Erzurum'da ortaokullu kızların erkek kavgası kamerada VİDEO

    Erzurum da arkadaşları İrem i döven ortaokul öğrencileri serbest #1

    Ailesiyle şikayetçi oldu

    Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

    Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti." dedi.

    Erzurum da arkadaşları İrem i döven ortaokul öğrencileri serbest #2

    "Üzgünüm özür diliyorum"

    Şikayet üzerine Çocuk Şubesi'ne çağrılan Çağla D., Nisanur D. (14), Ravza M. A. (13), Nursena E. (13), Bahtinur G. (13) ve Hamza A. (14), işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi Çocuk Adalet Merkezi'ne götürüldü. Burada pedagog ve avukatlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

    Olay günü birlikte kahvaltı yaptıktan sonra sürekli gittikleri metruk binaya geçtiklerini söyleyen Çağla D., "Ortak arkadaşımız olan Hamza'yı arayıp, 'Gel, biz burada eğleniyoruz, bizi kamerayla çek' dedik. Daha sonra İrem ile tartıştık. Kendisi sürekli arkamdan konuştuğu için tartışmamız kavgaya dönüştü. Dövdüm, üzgünüm. Olaydan sonra da kendisini telefonla arayıp, özür diledim. Çekilen görüntüleri de İrem'i sevmeyen başka kız, sosyal medyada paylaşmış ama hemen kaldırdı. Tekrar özür diliyorum." diye konuştu.

    Serbest bırakıldılar

    DHA'nın haberine göre, Çağla D. ve diğer çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Erzurum da arkadaşları İrem i döven ortaokul öğrencileri serbest #3

    Erzurum da arkadaşları İrem i döven ortaokul öğrencileri serbest #4

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