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Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı

Erzurum'da Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı Erzurum'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü balta ile kıran Yusuf E., (39) polis ekipleri tarafından yakalandı.