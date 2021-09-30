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    Erzurum'da ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı

    Çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 şüpheli, kamera incelemeleri sonrası yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:53
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    Erzurum'da ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı

    Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı.

    Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi.

    İKİSİ DE TUTUKLANDI

    Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı.

    İfadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

    Erzurum da ATM lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı #1

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