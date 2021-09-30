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- Erzurum'da ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı
Erzurum'da ATM'lerden 200 bin lira çeken şüpheliler yakalandı
Çeşitli bankaların ATM'lerine kart kopyalama aparatı takarak 200 bin lira çeken 2 şüpheli, kamera incelemeleri sonrası yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 30.09.2021 - 12:44
- Güncelleme : 30.09.2021 - 12:53
Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı takan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Kentin çeşitli noktalarındaki ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak yaklaşık 200 bin lira çeken 2 kişi, kameralar incelenerek belirlendi.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Ekipler, şüpheliler Mehmet K. ve Hazar D.'yi olayda kullanıldıkları suç unsuru materyaller ile yakaladı.
İfadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklandı.