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- Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar
Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar
Evinde yalnız başına koronavirüs sebebi ile karantinada olan Nafia Aykut, düşerek ayağını incitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını kurtarmak için pencereden eve girdi.
- DHA
- 02.09.2021 - 12:37
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Nafia Aykut ve 81 yaşındaki Zihni Aykut bir süre önce rahatsızlandı.
Hastaneye giden çiftin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Zihni Aykut, hastaneye kaldırıldı.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Evinde karantinada olan Nafia Aykut, dengesini kaybedip düştü. Ayağa kalkamayan Nafia Aykut’un çığlıklarını duyan komşuları, bodrum kattaki eve giremeyince polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen polis ekip ekipleri, kapıyı açamayınca pencereden içeri girdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nafia Aykut, sedyeyle ambulansa taşındı. Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.