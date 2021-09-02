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Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar

Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar

Evinde yalnız başına koronavirüs sebebi ile karantinada olan Nafia Aykut, düşerek ayağını incitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını kurtarmak için pencereden eve girdi.