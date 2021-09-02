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    Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar

    Evinde yalnız başına koronavirüs sebebi ile karantinada olan Nafia Aykut, düşerek ayağını incitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını kurtarmak için pencereden eve girdi.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 12:37
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    Erzurum'da ayağını inciten kadını, pencereden çıkardılar

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Nafia Aykut ve 81 yaşındaki Zihni Aykut bir süre önce rahatsızlandı.

    Hastaneye giden çiftin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Zihni Aykut, hastaneye kaldırıldı.

    DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

    Evinde karantinada olan Nafia Aykut, dengesini kaybedip düştü. Ayağa kalkamayan Nafia Aykut’un çığlıklarını duyan komşuları, bodrum kattaki eve giremeyince polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gelen polis ekip ekipleri, kapıyı açamayınca pencereden içeri girdi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nafia Aykut, sedyeyle ambulansa taşındı. Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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