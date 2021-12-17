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- Erzurum’da bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı
Erzurum’da bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı
Eski banka binasının kablolarını çaldığı sırada bekçiler tarafından suçüstü yakalanan ve polisin ayakkabısına kadar detaylı aradığı hırsızın üzerinden başka yerlerden çaldığı eşyalar da ele geçirildi.
- İHA
- 17.12.2021 - 08:52
Birçok hırsızlık olayına karışan ve polis tarafından aranan M.A., Erzurum’un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki eski banka binasına girdi.
Boş binada bulunan kabloları çalmaya çalışan M.A.’yı gece bekçileri fark etti.
KABLOLARLA BİRLİKTE YAKALANDI
Kaçmak için binanın diğer katlarına çıkmaya çalışan M.A. bekçilerin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek elindeki kablolarla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise hırsızı ayakkabısına kadar arayarak, daha önce başka yerlerden çaldığı eşyaları da ele geçirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerin ardından kablo hırsızı M.A. gözaltına alındı.