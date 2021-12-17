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Erzurum’da bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

Erzurum’da bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı

Eski banka binasının kablolarını çaldığı sırada bekçiler tarafından suçüstü yakalanan ve polisin ayakkabısına kadar detaylı aradığı hırsızın üzerinden başka yerlerden çaldığı eşyalar da ele geçirildi.