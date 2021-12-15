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- Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı
Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı
Yakutiye ilçesinde elektrikli ısıtıcının üzerinde duran su kabının bebeğinin üzerine düşeceğini düşünen anne, kabı panik halinde alarak dengesini kaybedip kendisini ve bebeğini yaktı.
- AA
- 15.12.2021 - 16:25
- Güncelleme : 15.12.2021 - 16:45
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Zeynep Göçgen, 1,5 yaşındaki bebeği Eslem Hira'nın elektrikli ısıtıcının arkasında oyun oynamak için saklandığını gördü.
KIZINI KORUMAYA ÇALIŞTI
Bu sırada ısıtıcının üzerinde duran sıcak suyun kızının üzerine düşeceğini düşünen anne, panik içerisinde kabı eline aldı
DENGESİNİ KAYBETTİ
O anda dengesini kaybeden Zeynep Göçgen, kabın içerisindeki sıcak suyu önce kendine, sonra ise kızının üzerine döktü.
Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı VİDEO
BEBEĞİN VE ANNENİN VÜCUDU YANDI
Üzerine kaynar su dökülen minik bebeğin bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşurken, anne Göçgen'in ise kolları yandı.
Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı, Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.