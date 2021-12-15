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    Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı

    Yakutiye ilçesinde elektrikli ısıtıcının üzerinde duran su kabının bebeğinin üzerine düşeceğini düşünen anne, kabı panik halinde alarak dengesini kaybedip kendisini ve bebeğini yaktı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:45
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    Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Zeynep Göçgen, 1,5 yaşındaki bebeği Eslem Hira'nın elektrikli ısıtıcının arkasında oyun oynamak için saklandığını gördü.

    KIZINI KORUMAYA ÇALIŞTI

    Bu sırada ısıtıcının üzerinde duran sıcak suyun kızının üzerine düşeceğini düşünen anne, panik içerisinde kabı eline aldı

    DENGESİNİ KAYBETTİ

    O anda dengesini kaybeden Zeynep Göçgen, kabın içerisindeki sıcak suyu önce kendine, sonra ise kızının üzerine döktü.

    Erzurum'da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı VİDEO

    BEBEĞİN VE ANNENİN VÜCUDU YANDI

    Üzerine kaynar su dökülen minik bebeğin bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşurken, anne Göçgen'in ise kolları yandı.

    Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı, Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

    Erzurum da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı #1

    Erzurum da bir anne sıcak suyla kendisini ve bebeğini yaktı #2

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