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Erzurum'da bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddet kamerada: Kafa attı!

Erzurum'da bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddet kamerada: Kafa attı! Halı sahada 9 yaşındaki oğlunu feci şekilde darbeden adam, yere fırlatıp saldırdı. Hıncını alamayınca oğlunun boğazını da sıkan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.