Erzurum'da korkunç bir olay yaşandı.
Yakutiye ilçesinde bulunan halı sahada gerçekleşen olayda, bir adamın çocuğu tekme tokat darbettiği görülüyor.
Alınan bilgilere göre; olayın ortaya çıkmasından sonra H.K.’nın darbettiği talihsiz çocuğun, 9 yaşındaki oğlu H.İ.K. olduğu belirlendi.
Boğazını sıkıp yere fırlattı
Çocuğunu tekmeleyerek yere düşüren baba, oğlunun boğazına sıktıktan sonra yeniden yere fırlattı ve sonrasında tekrar sırtına tekme attığı görüldü.
H.İ.K.’nin halı saha içerisinde ilerleyerek top oynamaya devam ettiği anlarda ise hıncını alamayan baba H.K.’ye yeniden saldırdı.
Kafa attı
Çocuğuna bu sefer de kafa atan baba, ardından yeniden tokat atıp tekmelemeye devam etti.
Bu anları kameraya alan vatandaşın tepki dolu sözleri de gözlerden kaçmadı.
Kasten yaralama suçundun işlem yapıldı
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipler ihbar üzerine harekete geçti ve yapılan çalışma sonucu babanın kimliğini belirlendi.
Polis, baba hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yaptı.
'Kardeşine küfür ettiği için dövdüm'
Baba H.K., verdiği ilk ifadesinde oğlu H.İ.K.’nın küçük kardeşine küfür ettiği için darbettiğini söyledi.
Savcılığa sevk edilen baba hakkında soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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