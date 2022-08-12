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    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi

    Azerbaycan uyruklu kadının valilik binasından çıkışında yanına yaklaşan ve bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından 9 aylık çocuğu kaçırıldı. Kadın ağlayarak polisten yardım talep etti.
    • 12.08.2022 - 15:31
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    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi

    Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova (42) ile Ümit K.'nin çocuğu oldu.

    Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı.

    9 aylık çocuğu alıp, kaçtı

    Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti.

    Görüşmeden çıkan Sadıkova'nın yanına yaklaşan Ümit K., tokat atıp kucağındaki 9 aylık çocuğu alıp kaçtı.

    Erzurum’da 9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip ağlayarak yardım istedi VİDEO

    “Bebeğimi kaçırdılar”

    “Bebeğimi kaçırdılar” diye ağlayan Sadıkova, yanına gelen polisle ve çevredekilere durumu anlatıp yardım istedi.

    DHA’nın haberine göre Polis, Sadıkova'yı Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi #1

    İfade verecek

    Ümit K. ise polisle telefon görüşmesi sonrası ifade vermek üzere Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gitti.

    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi #2

    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi #3

    Erzurum’da bir kadın çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, yardım istedi #4


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