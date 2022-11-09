Eşi tarafından 12 kurşunla vurularak öldürülen Yasemin Sarıyıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sarıyıldız’ın babası, “12 kurşun çocuğumu biçmiş atmış” dedi.

Erzurum’da, Horasan Alagöz Mahallesi'nde 24 Ekim günü Yasemin Sarılyıldız (38) ve eşi Ezalettin Sarıyıldız arasında yaşanan tartışma kanlı bitti…

Tartışma esnasında silahını eline alan Ezalettin Sarıyıldız, eşinin korkutmak için önce duvara 4 el ateş etti, ardından namluyu eşine doğrulttu.

Ezalettin Sarıyıldız, 6 çocuk annesi Yasemin’e 12 el ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler, Yasemin Sarıyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Yasemin Sarıyıldız, Alagöz Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Erzurum'da bir kadın, eşi tarafından 12 kurşunla öldürüldü VİDEO



‘Eşim intihar etti’

Olay sonrasında yakalanan Ezalettin Sarıyıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ezalettin Sarıyıldız ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söyledi. Yapılan incelemenin ardından ise eşini öldürdüğünü itiraf etti.

“İntihar eden bir kişi 12 kurşun kendine ateş edemez”

Olay günü İstanbul'da olduğunu belirten Yasemin Sarıyıldız'ın babası Hanifi Kurt, şu açıklamalarda bulundu:

“Ben 24 Ekim'de İstanbul'da çalışıyordum. Köyden aradılar 'gel kızın intihar etti' dediler. Ben intihar ettiğine inanmadım. Gece yola çıkıp köye gittim. Çocuğumu morgdan aldım. Savcı bey dedi ki, 'Kızın kurşunla vurulmuş'. Yetkililer eve gittiğinde kimin vurduğunu sormuşlar. Eşi intihar etti diyor. İntihar eden bir kişi 12 kurşun kendine ateş edemez deyince vurduğunu itiraf etmiş.

“Bir kadına bu kadar kurşun sıkılır mı”

Niye vurduklarını sorduklarında ise korkutmak için duvara 4 kez sıktım. Seni vururum deyince kızım vuramazsın demiş. Daha sonra zaten ateş etmiş. Böyle bir zulüm olur mu? Bir kadına bu kadar kurşun sıkılır mı?

“12 tane kurşun çocuğumu biçmiş atmış”

Burada erkeklik yok. Erkek olsa kadına vurmaz. Benim kızım savunmasız köy kadını. Köşeye sinmiş kocam beni niye vursun demiş. Nereden bilsin cani olduğunu. Yüreği yanmayan yok. 12 tane kurşun çocuğumu biçmiş atmış. Yürekler yanmasın. Analar ağlamasın.

“Hayvan bunu yapmaz”

Ben bir babayım. Siz o acıyı bana sorun. Bu iş böyle kalmasın. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu niye ölsün. 6 tane çocuğu yetim kaldı. Bunu vuran erkek midir? Bunu vuran insan mıdır? Hayvan bunu yapmaz. Benim çocuğumu yok yere öldürdü.”