Erzurum'da bir kadın girdiği mağazadan çanta çaldı Yakutiye ilçesinde müşteri gibi girdiği mağazadan çanta çalan kadının hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Mustafa Zeki Çat'a ait mağazaya giren kadın, içeride iş yeri sahibinin 8 yaşındaki kızından başka kimsenin olmadığını fark etti.

Çantaların olduğu bölüme yaklaşan kadın, rafta duran bir çantayı elindeki poşetlerin arasına koyup, sakin tavırlarla dışarı çıktı.

KÜÇÜK KIZIN GÖZÜ ÖNÜNDE HIRSIZLIK YAPTI

Bir süre sonra iş yerine gelen Çat, kızının durumu anlatması üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde bir kadının raftan çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.

"KIZIMIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YAPMASI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Kadın mağazaya girdiğinde personellerinin depoda olduğunu anlatan Mustafa Zeki Çat, "Çantanın satış fiyatı 400 TL, ona üzülmüyoruz ama 8 yaşındaki kızımızın gözlerinin içine baka baka bu eylemin gerçekleşmesi bizi çok üzdü. Madem kendisini 400 lira için rezil etmeyi göze almış, o kadına söyleyecek hiçbir sözüm yok artık" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

İş yeri sahibi Mustafa Zeki Çat, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek kadın hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)