Erzurum'da bir kişi evinin olduğu sokakta ölü bulundu

AA & Ensonhaber
Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yerde yatan kişinin Kasım Yılmaz (51) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Darp izine rastlanmadı
Vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yılmaz'ın ölü bulunduğu sokakta oturduğu belirlendi.
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