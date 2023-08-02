Erzurum'da çakmak doldururken hastanelik oldular
AA

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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

Çakmak gazı doldururken sigara yakınca olanlar oldu

Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U., hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U., burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Erzurum'da çakmak doldururken hastanelik oldular

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.