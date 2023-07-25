Erzurum'da çaldığı otomobille 3 araca çarpan çocuk, hastaneden kaçtı

DHA

15 yaşındaki M.Y., dün akşam saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesine gitti.

Burada dolaşan çocuk, kaportacı Mensur Kantarcı'nın iş yerinin önüne park ettiği 25 DR 944 plakalı otomobile bindi.

Anahtarı üzerinde olan otomobili çalıştıran M.Y., kaçtı.

Sanayi sitesinde hızla ilerleyen M.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptıktan sonra cadde ortasına savruldu.

Kazanın şokuyla otomobilden inen M.Y.'nin yardımına sanayi esnafı ve vatandaşlar koştu.

M.Y.'yi yere yatıran vatandaşlar, olay yerine ambulans çağırdı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, M.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Hastane acil servisinde muayene edilmeyi bekleyen M.Y., buradan da kaçtı.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan M.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Mağdur kaportacı Mensur Kantarcı, başına gelenleri şöyle anlattı:

Akşam saatlerinde dinlenmek için yazıhanede otururken, bir kişi beni telefonla arayarak 'Aracın çalınmış ve bir kazaya karışmış, gel bir bak' dedi. Ben de dışarı çıktım, baktım aracım yok. Ondan sonra kaza yerine gittim, aracımı hasarlı halde buldum. Kamera görüntülerini incelediğimde 14-15 yaşlarında bir çocuğun, otomobile arka kapıdan girdiğini gördüm. Aracın anahtarının üzerinde olduğunu fırsat bilip, alıp gitmiş ve kazaya karışmış. Ben çocuğu tanımıyorum daha önce de hiç görmedim. İlk defa kamera kayıtlarında gördüm. Hem benim hem de çarptığı araçların sahiplerinin mağduriyeti var. Bunun giderilmesi için şikayetçi oldum.