İHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giydi

takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti.

Kasayı açamayınca gömdü

F.A. gözaltına alındı. F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.

Pişman olduğunu söyledi

Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.’nın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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