Erzurum'da çalıştığı iş yerine kadın kıyafetiyle girip hırsızlık yaptı Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalıştığı imalathaneye kadın kıyafetleri giyip, başörtüsü takarak girerek, içinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çalan F.A. yakalandı.

İHA Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giydi Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti. Kasayı açamayınca gömdü F.A. gözaltına alındı. F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi. Pişman olduğunu söyledi Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.’nın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.