Erzurum'da çıkan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi Kentin Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken 15 evin etkilendiği yangında 10 evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

İHA

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde korkutan bir yangın çıktı.

Öğle saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Zabit Kaya’ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, çevredeki evlere de sıçradı.

15 evin etkilendiği yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahalede Pazaryolu’ndan gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İspir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden destek istendi.

Yangın 4 saat sürdü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pazaryolu ve İspir’den çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın, 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Tüm mahalle sakinlerinin seferber olduğu yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Güvenlik güçleri yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlattı.