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    Erzurum'da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı

    Çilingir dükkanı olan hırsız, 1 gecede 2 iş yerini soyunca tutuklandı. Dükkanlardan birine duvarı delerek girdiği belirlenen hırsızın “Ben bir şey kırmadım” savunması şaşırttı.
    • 01.12.2022 - 10:26
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    Erzurum'da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı

    Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gülahmet Caddesi'nde, mobilya mağazasının demir kapısını kırarak içeriden 5 tek kişilik yatak, 1 çift kişilik yatak ve 3 tek kişilik baza çalan şüpheli, aynı caddede hırdavatçı dükkanına da yandaki metruk binadan duvarı delerek girdi.

    Şüpheli, buradan da çakmak, kozmetik malzemesi, inşaat eldiveni ve mont ile bir miktar para çaldı.

    Kameradan tespit edildi

    Güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanında götüren şüpheli, polis tarafından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek tespit edildi.

    Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak çalınan mont üzerindeyken metruk binada yakalanan 30 yaşındaki çilingir Yusuf Z., gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen Yusuf Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Erzurum da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı #1

    30 suç kaydı çıktı

    Çoğu 'hırsızlık' olan 30 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Yusuf Z., adliyeye getirilişinde gazetecilerin “Hırsızlık yaptığınız yerlerin duvarını delerek mi giriyorsunuz?” sorusuna "Ben bir şey kırmadım" diye cevap verdi.

    Erzurum da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı #2

    Erzurum da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı #3

    Erzurum da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı #4


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