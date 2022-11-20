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    Erzurum'da devrilen tır nehre düşmekten kıl payı kurtuldu

    Kereste yüklü tırın şoförü, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Bariyerlere devrilen tır, nehre düşmekten son anda kurtuldu.
    • 20.11.2022 - 15:59
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    Erzurum'da devrilen tır nehre düşmekten kıl payı kurtuldu

    Erzurum'da seyir halindeki tır kaza yaptı.

    Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan 04 D 5511 plakalı kereste yüklü tır, kontrolünü sağlayamadı.

    Bariyerlerin üzerine devrildi

    Tır, Erzurum’un Uzundere ilçesi mevkiinde, keskin bir virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.

    Nehre düşmekten son anda kurtuldu

    Sürüklenerek nehir kenarına kadar yaklaşan tır son anda durabilirken, tır sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

    Erzurum da devrilen tır nehre düşmekten kıl payı kurtuldu #1


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