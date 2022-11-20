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- Erzurum'da devrilen tır nehre düşmekten kıl payı kurtuldu
Erzurum'da devrilen tır nehre düşmekten kıl payı kurtuldu
Kereste yüklü tırın şoförü, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Bariyerlere devrilen tır, nehre düşmekten son anda kurtuldu.
- 20.11.2022 - 15:59
Erzurum'da seyir halindeki tır kaza yaptı.
Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan 04 D 5511 plakalı kereste yüklü tır, kontrolünü sağlayamadı.
Bariyerlerin üzerine devrildi
Tır, Erzurum’un Uzundere ilçesi mevkiinde, keskin bir virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.
Nehre düşmekten son anda kurtuldu
Sürüklenerek nehir kenarına kadar yaklaşan tır son anda durabilirken, tır sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.