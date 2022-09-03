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Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı

Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı

Semt garajında dolmuşçular arasında çıkan sıra kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Tarafların aynı aileden olup daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.