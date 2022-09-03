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    Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı

    Semt garajında dolmuşçular arasında çıkan sıra kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Tarafların aynı aileden olup daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.
    • 03.09.2022 - 17:55
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    Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı

    Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki semt garajında, öğle saatlerinde dolmuşçular arasında sıra kavgası çıktı.

    Şahısların aynı aileye mensup oldukları ve daha önceden aralarında miras anlaşmazlığı çıktığı öğrenildi.

    8 kişi yaralandı

    İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan kavga neticesinde 8 kişi yaralandı.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi ve Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Erzurum da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı #1

    Erzurum da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı #2


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