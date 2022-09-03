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- Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı
Erzurum'da dolmuşçular arasında bıçaklı sıra kavgası çıktı
Semt garajında dolmuşçular arasında çıkan sıra kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Tarafların aynı aileden olup daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.
- 03.09.2022 - 17:55
Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki semt garajında, öğle saatlerinde dolmuşçular arasında sıra kavgası çıktı.
Şahısların aynı aileye mensup oldukları ve daha önceden aralarında miras anlaşmazlığı çıktığı öğrenildi.
8 kişi yaralandı
İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan kavga neticesinde 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi ve Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.