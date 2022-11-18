Erzurum'da durdurulan tırdan 133 göçmen çıktı

Kaçakçılık ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramada, Afganistan uyruklu 56'sı çocuk, 133 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen Serdar S. idaresindeki tırı takibe aldı.

Ayrıca içerisinde Cumhur E. ve Oğuzhan B.'nin bulunduğu bir aracın da tıra öncülük ettiği belirlendi.

133 kaçak göçmen yakalandı

2 araç, 17 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Nenehatun rampalar mevkisinde durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada 56'sı çocuk olmak üzere 133 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum'da durdurulan tırdan 133 kaçak göçmen çıktı VİDEO

3 şüpheli tutuklandı

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

DHA’nın haberine göre Cumhur E., Serdar S. ve Oğuzhan B. ise gözaltına alınıp, tutuklandı.