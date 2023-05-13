Erzurum'da düşen yıldırım, bahçe çardağını kullanılamaz hale getirdi Düşen yıldırım sonucu çıkan yangında çardak alevlere teslim oldu. Görgü tanıklarından biri, yaşadıklarını anlattı.

AA

Erzurum'da düşen yıldırım yangın çıkardı.

Korku dolu anlar, Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Naci Davulcu'ya ait sebze bahçesine, yıldırım düştü. Bahçenin yanındaki çardaktan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çardak kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çardak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarından Hayrullah Karagül, olayın hayvan otlattığı sırada meydana geldiğini ve şimşek çaktıktan kısa bir süre sonra bahçenin olduğu alandan dumanların yükseldiğini söyledi.

"Birden şimşek çaktı ve benim olduğum alana düştü sandım"

Bahçenin yan tarafındaki çardağın alevler içinde olduğunu görünce bahçe sahibini ve itfaiyeyi aradığını belirten Karagül, şöyle dedi: