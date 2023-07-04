Erzurum'da epilepsi krizi geçiren şoför kaza yaptı Sürücüsünün direksiyon başında epilepsi krizi geçirmesi sonucunda kontrolden çıkan araç, çevredekilere korkulu dolu anlar yaşattı.

İHA

Erzurum'da korkunç bir kaza yaşandı.

Yavuz Ç.’nin (49) kullandığı 34 GOM 648 plakalı otomobil hareket halinde iken bir anda kaldırma çıktı.

Bu sırada araç, 5 işyerinin camlarını ve vitrini indirdi, park halindeki motosiklete çarptı ve sonra sokak lambalarına çarparak durdu.

Epilepsi krizi geçirdiği ortaya çıktı

Sürücünün seyir halinde iken epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.

Olay yerine yakın güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kaza da can kaybı olmaması sevindirdi.

Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği otomobilin kaza yaptığı sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.