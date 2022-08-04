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    Erzurum'da, eşi tarafından terk edilen adam evini yaktı

    Eşi tarafından 10 gün önce terk edildiği öğrenilen Nurullah D., alkolün de etkisiyle eşyaları balkondan fırlatıp evi ateşe verdi. Alevlere itfaiye gelene kadar komşular müdahale etti.
    • 04.08.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:32
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    Erzurum'da, eşi tarafından terk edilen adam evini yaktı

    Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde, 10 gün önce eşi ve çocukları tarafından terk edilen Nurullah D., 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden atmaya başladı.

    Kırılan eşyaların sesini duyup çıkan komşular, Nurullah D.’nin evi de ateşe verdiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Komşular, yangına hortumla müdahale etti

    DHA’nın haberine göre; 3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti.

    Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

    Kapıyı üzerine kilitledi, polis itfaiye sepeti ile gözaltına aldı

    Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., ifadesi için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Nurullah D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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    Erzurum da, eşi tarafından terk edilen adam evini yaktı #2

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