Erzurum'da eşiyle baldızını bıçakladı

Bir süredir ayrı yaşadığı eşi ve baldızıyla sokak ortasında karşılaşan şahıs, çocuklarının gözü önünde iki kadını bıçakla yaraladı.

Erzurum'da 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. ile eşi Yıldız G., Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Öfkelenen Mehmet Habib G. yanındaki bıçağı çıkarıp, çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı.

BALDIZIYLA EŞİNİ BIÇAKLADI

O sırada Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldız Ayşe A. bıçakla yaralandı; saldırgan ise ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

6 SUÇ KAYDI OLAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3'ü aile içi şiddet olmak üzere 6 suç kaydı olan Mehmet Habib G.’yi yakalayarak gözaltına alındı.