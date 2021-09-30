Seyyar satıcılık yapan Mutlu Yıldırım’ın, satış yaparken yaptığı espriler büyük ilgi çekti. Çevresinde olumlu tekiler alan Yıldırım, Neşeli Günler filmindeki Ziya karakterine benzetildi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mutlu Yıldırım (47), 1999 yılından başladığı seyyar satıcılık ile geçimini sağlamaya başladı.

Cadde ve sokaklarda dolaşarak iç çamaşırı, çorap kazak gibi ürünler satan Yıldırım, 2004 yılından bu yana güldüren satış yapma sunumuyla ilgiyi üzerine topladı.

Sattığı her ürünü espri ile bağlayan Mutlu, Neşeli Günler filminde Şener Şen’in oynadığı Ziya karakterini hatırlattı.

Kendisini Şener Şen’e çok benzeten olduğunu belirten Yıldırım, iyi tepkiler aldığını söyledi.

“RİKA RİKA HARİKA DAR KESİM DİK YAKA”

Yıllardır hem satış yapıp hem vatandaşları güldüren Yıldırım, şu sözleri kaydetti:

“Uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. 2004 yılında bir poşetle birkaç gömlekle 'Rika rika harika, bir dakika, dar kesim dik yaka' diyerek bu işlere başladım. Şu andaki geldiğimiz nokta çocuk arabasındayız. İnşallah umutluyuz daha güzel şeyler olacak.





“İNSANLAR GÜLÜYORLAR SEVİYORLAR”

Esnaf arkadaşlarımın yanına uğruyorum. Bazen esprilerimle, güzel reklamlarıma insanlar gülüyorlar, seviyorlar. Sempatik buluyorlar bizi. Bütün arkadaşlarıma, müşterilerime teşekkür ediyorum.

“İNSANLARI GÜLDÜRMEK DE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY”

Pandemi döneminde videolar çektim, espriler yaptım. Sahada olsun, sosyal medyada olsun. Çok güldüler, çok güzel tepkiler aldım. İnsanları güldürmek de çok güzel bir şey. Vatandaşlar beni Fenerbahçeli Cemil Turan'a, yabancı ünlüleri sayarak sattığı jilet satan Şener Şen'e ve Kemal Sunal'ın esprilerine benzetiyorlar bazı esprilerimi. Tabii benim önceliğim doğal ve orijinal davranmak. Zaten doğal olduğum için seviliyor, tutuluyorum."

Erzurum’da, esprili satış yapan seyyar satıcı ilgi çekti VİDEO



“ESPRİLERİ İLE BİZLERİ GÜLDÜREN BİR ABİMİZDİR”

Mutlu Yıldırım'ı beğenerek izlediğini söyleyen Bekir Dağ, "Yıllardan beri Mutlu abimiz de küçük arabasıyla iç çamaşırı, çorap tarzı şeyler satarak ve belli başlı esprileriyle bizleri güldüren bir abimizdir. Yaptığı esprilerle herkesin yüzünde tebessüm oluşturur. Moralimiz bozuk dahi olsa Mutlu abimizi gördüğümüz zaman ister istemez biz de tebessüm etmek zorunda kalıyoruz. Herkes tarafından sevilen bir abimiz." dedi.