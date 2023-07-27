Erzurum'da faytoncular caddeyi kapatarak eylem yaptı Erzurum'un en işlek caddesini faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular ile polis arasında arbede yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Erzurum'da vatandaşların şikayeti üzerine trafiği tehlikeye soktukları, gürültü kirliliğine sebep oldukları nedeniyle uyarılan faytoncular şehri birbirine kattı. Akşam saatlerinde şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular; Vali, Belediye Başkanı ve yetkililer ile görüşmek istedi. Amaçlarına ulaşmayan faytoncuları polis uyarmasına rağmen eylemleri devam etti. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Kendini yakmaya çalışanlar oldu Bazı fayton sahipleri üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmak, bazıları da kendilerini bıçakla yaralamak istedi. Polise mukavemet eden şahıslara emniyet güçleri müdahalede bulundu.