Erzurum'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gezi için yoldalardı

Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan kazanın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)