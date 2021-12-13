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    Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü

    Otomobilin şarampole devrildiği kazada; sürücü, kardeşi ve 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:03
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    Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü

    Erzurum’un Dağyurdu köyünden Aşkale ilçesine giden Nizamettin Yalvaç (57) yönetimindeki 25 LT 597 plakalı otomobil, saat 08.30 sıralarında Kavurmaçukuru köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

    BİRİ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazayı gören köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Kazada sürücü Yalvaç, kardeşi Cemalettin Yalvaç (53) ve Yaren Güneş (13) hayatını kaybederken, Zülküf, Berat ve Furkan Güneş ise yaralandı.

    Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü #1

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Yaralılar kara ve hava ambulansıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü #2

    Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü #3

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