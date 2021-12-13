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Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü

Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü

Otomobilin şarampole devrildiği kazada; sürücü, kardeşi ve 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.