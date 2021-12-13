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- Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü
Erzurum’da feci kaza: Biri çocuk 3 kişi öldü
Otomobilin şarampole devrildiği kazada; sürücü, kardeşi ve 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
- DHA
- 13.12.2021 - 15:42
- Güncelleme : 13.12.2021 - 16:03
Erzurum’un Dağyurdu köyünden Aşkale ilçesine giden Nizamettin Yalvaç (57) yönetimindeki 25 LT 597 plakalı otomobil, saat 08.30 sıralarında Kavurmaçukuru köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
BİRİ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazayı gören köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazada sürücü Yalvaç, kardeşi Cemalettin Yalvaç (53) ve Yaren Güneş (13) hayatını kaybederken, Zülküf, Berat ve Furkan Güneş ise yaralandı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralılar kara ve hava ambulansıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.