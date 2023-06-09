Erzurum'da fırtına! Çadırın uçtuğu an kamerada Oltu ilçesinde aniden çıkan fırtına, bir kermesin çadırını uçurdu. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

DHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Bir süredir çok bulutlu ve yağmurlu havanın etkili olduğu Oltu’da, öğleden sonra aniden fırtına çıktı.

Kermes çadırını uçurdu

İlçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına, Oltu Kale Meydanı’nda bir dernek tarafından yardım amaçlı düzenlenen kermesin çadırını uçurdu.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına nedeniyle bir iş yerinin de camı kırılırken, kırılan yeri tahtayla kapatmaya çalışan Oğuzhan Altan, fırtınanın camı patlattığını söyledi.