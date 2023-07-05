Erzurum'da forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi
DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş tarafından ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı.

Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı.

İhbarla gelen ekipler, Ahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Defnedildi

Lise öğrencisi Ahmet Ataş'ın cenazesi, öğle vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından yeni asri mezarlıkt defnedildi.

Soruşturma başlatıldı

Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi #1