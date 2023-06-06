Erzurum'da fren yerine gaza bastı bahçe duvarından düştü Kimliği belirsiz bir sürücü, aracını park ettikten sonra fren yerine gaza basınca bahçe duvarından aşağı uçtu. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken benzer kazalar yaşandığı duyuruldu.

İHA Sürücülerin hatalı hareketleri sebebiyle meydana gelen kazalarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan kazalar öncesinde ve sonrasında ise ekiplerin uyarıları sürüyor. Erzurum’da fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, park ettiği alanın hemen önündeki bahçe duvarından aşağı düştü. Can kaybı yaşanmadı Kazada can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, faciaya alt tarafta bulunan büyük tahta parçaları engel oldu. Araç yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarından aşağı düşerken, tahta parçalarına vurarak durdu. Böylece araç takla atmaktan kurtuldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Benzer kazalar yaşanıyor Ülkemizde sıkça rastlanan bu tarz kazalara karşı yetkililer, sürücüleri uyarırken özellikle park halinde dalgınlık ya da başka bir şeyle meşgul olan dikkatsiz sürücülerin benzeri kazalarla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.