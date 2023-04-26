Erzurum'da freni boşalan tır 50 metre sürüklendi

DHA
Erzurum'un Tortum ilçesinde kaza meydana geldi.
Azerbaycan'dan yüklediği plastik ham maddesini Mersin'e götürmek üzere yola çıkan Adil Mirzayev yönetimindeki AZ 77-DO-485 plakalı tırın, iddiaya göre, freni boşaldı.
50 metre sürüklendi
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kavşakta yan yattıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Dorsesindeki yükün kara yoluna saçıldığı TIR'ın sürücüsü Adil Mirzayev yaralandı.
Sürücü ihbar üzerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yola saçılan yük nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, Tortum ilçe jandarma ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.