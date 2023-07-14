Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan Aksu Kavşağı'nın ismi son zamanlarda "ölüm kavşağı" olarak anılmaya başlandı.
Dört arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.
Yolcu otobüslerinin kaza yaptığı bölgede freni patlayan beton mikser, bariyerleri parçaladı ve devrildi.
Vatandaşlar tebdir alınmasını istedi, isyan etti
Yol kenarında hurda toplayan bir kişiye çarpan mikser, yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazada mikser sürücüsü Doğukan Işık ve yol kenarında hurda toplayan Burhan Karanlıkbulut hayatını kaybetti.
Kaza sonrası vatandaşlar bölgede sürekli benzer kazaların yaşandığını belirterek, ölüm yolu olarak andıkları bölgede acil olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.