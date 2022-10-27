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    Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

    Sık sık gittiği pastanede çalışan 18 yaşındaki genç kıza sarkıntılık yapan 46 yaşındaki şahıs, hesabı ödediği paranın üzerine 'Dünya güzeli' yazdı. Pastane çalışanları ve mahalleli affetmedi.
    • 27.10.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:26
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    Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

    Bir taciz girişimi daha karşılık buldu.

    Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir pastanede akşam saatlerinde yaşandı.

    Kendilerine ait bir pastane çalışan 18 yaşındaki Yağmur K., bir müşterisinden aldığı hesabın ardından gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

    Paranın üzerine 'Dünya güzeli' yazdı

    Genç kız diğer çalışanlara, müşterilerden Rüstem B.'nin 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi.

    Öte yandan aynı kişinin, son iki haftadır sık sık geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi.

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #1

    Tartışma kavgaya döndü

    Kısa bir süre sonra 46 yaşındaki şahıs, pastaneye gelerek sipariş verdi. Harekete geçen çalışanlar, şahsın yanına giderek, 'Sen tacizde bulunmuşsun.' dedi.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi VİDEO

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #2

    Mahalleli ve esnaf da dahil oldu

    Çıkan kavgada çalışanlar, Rüstem B.'ye yumruk attı. Olayı gören esnaf ve mahalleli, olayı ayırmaya çalışırken tacizi öğrenince kavgaya karıştı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #3

    Kaburgası kırıldı

    Şahsın kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip, hastaneden ayrıldığı belirtilirken Yağmur K.'nin ailesi, polise giderek şikayetçi oldu.

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #4

    "Bana hakaret edici argo bir kelime kullandı"

    Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten akrabası Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3- 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik." dedi.

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #5

    "Kendisinden davacı olduk"

    Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esnasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde." diye konuştu.

    Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Erzurum da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi #6


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