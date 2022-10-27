Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Sık sık gittiği pastanede çalışan 18 yaşındaki genç kıza sarkıntılık yapan 46 yaşındaki şahıs, hesabı ödediği paranın üzerine 'Dünya güzeli' yazdı. Pastane çalışanları ve mahalleli affetmedi.

Bir taciz girişimi daha karşılık buldu.

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir pastanede akşam saatlerinde yaşandı.

Kendilerine ait bir pastane çalışan 18 yaşındaki Yağmur K., bir müşterisinden aldığı hesabın ardından gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

Paranın üzerine 'Dünya güzeli' yazdı

Genç kız diğer çalışanlara, müşterilerden Rüstem B.'nin 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi.

Öte yandan aynı kişinin, son iki haftadır sık sık geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi.

Tartışma kavgaya döndü

Kısa bir süre sonra 46 yaşındaki şahıs, pastaneye gelerek sipariş verdi. Harekete geçen çalışanlar, şahsın yanına giderek, 'Sen tacizde bulunmuşsun.' dedi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Mahalleli ve esnaf da dahil oldu

Çıkan kavgada çalışanlar, Rüstem B.'ye yumruk attı. Olayı gören esnaf ve mahalleli, olayı ayırmaya çalışırken tacizi öğrenince kavgaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaburgası kırıldı

Şahsın kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

DHA'nın aktarımına göre; Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip, hastaneden ayrıldığı belirtilirken Yağmur K.'nin ailesi, polise giderek şikayetçi oldu.

"Bana hakaret edici argo bir kelime kullandı"

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten akrabası Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3- 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik." dedi.

"Kendisinden davacı olduk"

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esnasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde." diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





