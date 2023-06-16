Erzurum'da gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nin bulunduğu ara sokakta gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen mesele yüzünden kavga çıktı.

Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları tartışmanın bir kafede çıktığını, daha sonra sokağa taştığını ifade etti.

Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından, diğerinin elinden yaralandığı görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.