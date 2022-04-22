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    Erzurum'da girdiği camide müezzinin mikrofonunu çaldı

    Kimliği belirsiz kişi, namaz kılma bahanesiyle girdiği camide, müezzinin kullandığı mikrofonu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.04.2022 - 10:04
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    Erzurum'da girdiği camide müezzinin mikrofonunu çaldı

    Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Köseömerağa Camii'nde öğle namazı sonrası camiye gelen kişi, içeride bir trafik polisinin namaz kıldığını görünce uzun süre avluda bekledi.

    Ardından içeri girip namaz kılar gibi yapan bu kişi, polis gittikten sonra etrafı kolaçan edip müezzin bölümündeki mikrofonu aldı.

    Camiye gelen müzezzin güvenlik kameralarını inceledi

    İkindi namazı için camiye gelen müezzin Ahmet Akkaş, mikrofonun yerinde olmadığını fark edip imam hatip Alaattin Bülbül'e bildirdi.

    Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen imam ve müezzin, mikrofonun çalındığını görüp polise haber verdi.

    "Polisi görünce, namaz kılıyormuş gibi yapıyor"

    Cami imam hatibi Alaattin Bülbül, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde 25- 30 yaşlarında bir şahıs saat 13.30 gibi camiye girip, etrafı gözetledikten sonra müezzin mikrofonunu koparıp dışarı çıkıyor. Dışarıda da işe yaramaz bir çekpası alıp camiden uzaklaştığını kameradan gördük. İçeri girdiğinde camide bir polis arkadaşın var olduğunu görüyor. Onu yanıltmak için namaza duruyor. Polis arkadaş camiden çıktıktan sonra tekrar yapacağı eyleme yöneliyor. Bu şekilde bir namaz görüntüsü veriyor. Ama gerçekte namaz kılmıyor tabi ki" diye konuştu.

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