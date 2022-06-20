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Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü

Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü

İki komşu arasında gübre dökme yeri yüzünden çıkan, bıçak ve küreğin kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarmaya teslim olan katil zanlısı ise tutuklandı.