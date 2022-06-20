Petrol
113.1
-0.02%
Euro
18.2543
0.38%
Dolar
17.3303
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2536
0.11%
Bitcoin
357.514
3.63%
BTXN Coin
8.44
14.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü

    İki komşu arasında gübre dökme yeri yüzünden çıkan, bıçak ve küreğin kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarmaya teslim olan katil zanlısı ise tutuklandı.
    • 20.06.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü

    Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan araziye boşalttığı gübrelerin üzerinden traktörüyle geçen komşusu Necati Bedir’i (54) uyaran Turan Durmaz (56), “buraya dökemezsin” diyerek tartışmaya başladı

    Tartışmaya Durmaz'ın oğlu Furkan (22) da dahil oldu.

    Baba-oğul, Necati Bedir'i dövdü.

    Kürekten kaçtı, bıçağı salladı

    Olay yerinden ayrılan Necati Bedir kürekle, kardeşi Mehmed Bedir (50) de elinde sopayla geri döndü.

    Bunun üzerine evlerine giden Furkan Durmaz, eline aldığı bıçakla olay yerine geldi.

    Tarafların kavgası sırasında Necati Bedir'in savurduğu kürek darbesinden kurtulan Furkan Durmaz, bıçağını defalarca salladı.

    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü #1

    Hayatını kaybetti

    Biri kalbine diğerleri vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Necati Bedir yere yığıldı.

    Mehmed Bedir'i de koltuğunun altından bıçaklayan Furkan Durmaz, olay yerinden kaçtı.

    Necati Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Bedir, çevredekiler tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü #2

    Teslim oldular

    17 Haziran saat 20.00 sıralarında yaşanan olayın ardından kaçan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

    Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Necati Bedir, yapılan otopsi sonrasında Beypınarı Mahallesi’nde toprağa verildi.

    Yaralı Mehmed Bedir'in de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü #3

    Oğlu tutuklandı, baba serbest kaldı

    Bu arada jandarma tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan Durmaz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

    DHA’nın haberine göre baba Turan Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü #4


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Magazin

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor
    Ekonomi

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor

    Görüş Bildir