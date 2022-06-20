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- Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü
Erzurum’da gübre dökme yeri tartışması: 1 ölü
- 20.06.2022 - 11:48
- Güncelleme : 20.06.2022 - 12:17
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan araziye boşalttığı gübrelerin üzerinden traktörüyle geçen komşusu Necati Bedir’i (54) uyaran Turan Durmaz (56), “buraya dökemezsin” diyerek tartışmaya başladı
Tartışmaya Durmaz'ın oğlu Furkan (22) da dahil oldu.
Baba-oğul, Necati Bedir'i dövdü.
Kürekten kaçtı, bıçağı salladı
Olay yerinden ayrılan Necati Bedir kürekle, kardeşi Mehmed Bedir (50) de elinde sopayla geri döndü.
Bunun üzerine evlerine giden Furkan Durmaz, eline aldığı bıçakla olay yerine geldi.
Tarafların kavgası sırasında Necati Bedir'in savurduğu kürek darbesinden kurtulan Furkan Durmaz, bıçağını defalarca salladı.
Hayatını kaybetti
Biri kalbine diğerleri vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Necati Bedir yere yığıldı.
Mehmed Bedir'i de koltuğunun altından bıçaklayan Furkan Durmaz, olay yerinden kaçtı.
Necati Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Bedir, çevredekiler tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Teslim oldular
17 Haziran saat 20.00 sıralarında yaşanan olayın ardından kaçan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.
Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Necati Bedir, yapılan otopsi sonrasında Beypınarı Mahallesi’nde toprağa verildi.
Yaralı Mehmed Bedir'in de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oğlu tutuklandı, baba serbest kaldı
Bu arada jandarma tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan Durmaz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
DHA’nın haberine göre baba Turan Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.