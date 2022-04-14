Erzurum'da halsizlik nedeniyle doktora giden adamın karnından kitle çıktı

Yakutiye ilçesinde baş dönmesi kusma halsizlik şikayetleri bulunan şahıs hastaneye başvurdu. İnceleme sonucu karnında 20 santim kitle olduğu belirlenen hasta 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Nihat Güzel, baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi'ne gitti.

Ürolog operatör Dr. Fatih Akkaş’ın yaptığı muayenede sağ yumurtalığında şişlik belirlenen Güzel'in çekilen ultrason ve filmlerinde karnında 20 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Böbrek, karaciğer, damarlara yapışık olan kitlenin çıkarılması için Güzel, ameliyata alındı.

Kitle organlara zarar vermeden çıkarıldı

Operatör Dr. Fatih Akkaş ile Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. İbrahim Karabulut'un yaptığı ameliyata katılan cerrahi onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, kitlenin karaciğere zarar vermeden çıkarılmasını sağladı.

Ameliyat 3 doktor eşliğinde 5 saat sürdü

3 doktorun yaklaşık 5 saat süren kompleks ameliyatı sonrası çıkarılan kitleyle hastanın karnı başarıyla temizlendi. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilmeye hazırlanan Nihat Güzel, baş dönmesi, kusma, halsizlik yüzünden çalışamayınca hastaneye gittiğini söyledi.

"20 santimetre boyunda kitle tespit edildi"

Nihat Güzel'in ilk muayenesinde sağ yumurtalığında şişlik belirlediklerini anlatan Dr. Akkaş, "Sağ taraftaki şişlik bizim aklımıza karın içerisinde baskı yapan kitle olabileceğini getirdi. Yapılan tetkiklerde ve çekilen filmlerde sağ tarafta 20 santimetre boyutunda bir kitle tespit edildi. Böbrek, karaciğer, büyük damarlar ile atardamara yapışık olan kitlenin vücuda yayılmadığını belirledik ve operasyonla çıkarılabileceğini gördük.





"2-3 ay geç kalınsa vücuda yayılabilirdi"

Gerekli hazırlıklardan sonra yapılan ameliyatla kitleyi çıkardık. 20 santim büyüklüğündeki kitle, biraz daha geç kalınsaydı vücuda yayılma ihtimali vardı. Komşu dokular karaciğer, böbrek ve bağırsaklara zarar vereceği için belki çıkarmak güç olacaktı. 2-3 ay geç kalınsaydı işimiz daha zor olacaktı" ifadelerini kullandı.

Kompleks ameliyat gerçekleştirildi

Doç. Dr. Karabulut ise kitlenin büyüklüğünün kompleks ameliyatı gerektirdiğini söyledi. Karabulut, karaciğere yapışık kitlenin alınması için onkolog Uzm. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'nın da katıldığını kaydetti. Karabulut, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından kitlenin çıkarıldığını ve hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

















