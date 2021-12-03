Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Erzurum'da gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 17'ye kadar düştü. Ağaçlar, şadırvanlar ve araç camları buz tuttu.

Erzurum’da Sibirya soğukları etksini göstermeye başladı.

Gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiledi.

Camilerin önünde bulunan şadırvanlar buz tutarken, ağaçlarda da buz sarkıtları oluştu.

BUZLAMAYI ENGELLEMEK İÇİN BATTANİYE KULLANDILAR

Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, buzla kaplanmış duraklarla karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise araç camlarında oluşan buzlanmayı engellemek için battaniyeler kullandı.

Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 17'yi gördü ViDEO



PALANDÖKEN'DE KAR, 37 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 22, Erzurum'da 17, Ağrı’da 17, Kars’ta 15, Bayburt'ta 9 derece olarak ölçüldü.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 37 santimetreye kadar ulaştı.