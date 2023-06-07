Erzurum’da hayat kurtaran tesadüf

DHA

5 gün önce, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitesinde hemşire olarak görev yapan Bahri Koçak, Palandöken’deki Kosova Caddesi’nde yürüyordu.

Bu sırada park halindeki bir minibüsten ‘yetişin’ sesleri yükseldi.

Çağrılar üzerine minibüse yaklaşan Koçak, yolculardan 50 yaşlarında bir erkeğin yediği ekmeğin nefes borusuna kaçtığını öğrendi.

Koçak, dikkatli bir şekilde araçtan indirilen kişiye Heimlich manevrası yapmaya başladı.

Yaklaşık 4-5 dakika süren uğraş sonrası boğazındaki ekmek parçaları çıkan kişinin kalp ritminin atmadığını da tespit eden Koçak, kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 dakika süreyle kalp masajı yapan Koçak, hastanın yeniden nefes almasını sağladı.

Acil müdahale ile hayata döndürülen kişi, çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaptıkları heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatına dokunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bahri Koçak, şöyle konuştu:

Yürürken minibüsten gelen ‘yetişin akrabamızı kaybediyoruz’ çığlıkları üzerine yanlarına gittim. 50 yaşlarında bir şahsın solunumuna ekmek kaçtığını söylediler. Şahsı araçtan indirerek kaldırıma oturtup Heimlich manevrası yaptım. Çevremdeki arkadaşların yardımları oldu. Bir ara kalp ritminin de atmadığını gördüm. Hemen kalp masajına başladım. Yardım edenlerden biri de boğazından çıkan ekmekleri aldı. O anda masaj da etkisini gösterdi. Şahsı yeniden hayata döndürdük. 112’de çalışan arkadaşlar hastanın şuurunun açık olduğunu söyleyince sevindim. Hastanede yaptığımız Heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatına dokunmaktan mutlu oldum. İnşallah hastanın sağlık durumu daha iyidir.