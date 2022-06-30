Erzurum'da hayvan otlatan çiftçi, ayı saldırısıyla öldü

Olur ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan'ın cesedi sarp kayalıklarda, İlhan'ın silahla vurduğu ayı da derede bulundu.

Erzurum'un Olur ilçesi Hükam Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Fatih İlhan, dün öğle saatlerinde keçilerini otlatmak için Vank Deresi bölgesine götürdü.

Akşam saatlerinde keçilerin başıboş halde mahalleye geri dönmesiyle yakınları ve köylüler, İlhan'ı aramaya çıktı.

Kendi imkanlarıyla İlhan'ı bulamayan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi.

Cesedi sarp kayalıklarda bulundu

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve bölge halkı Vank Deresi'nde arama başlattı.

Gece görüş drone'u kaldıran jandarma ve halk, saat 02.30 sıralarında İlhan'ı sarp kayalıklar arasında hareketsiz buldu.

Ekipler, İlhan'ın ayı saldırısında, pençe darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlerken, derenin içerisinde ölmüş bir ayı da bulundu.

Jandarma, ayının av tüfeğiyle vurulduğunu ve su içerken öldüğünü tespit etti. Ekiplerin olay yeri incelemesiyle otopsi için hastane morguna götürülmek istenen İlhan'ın cenazesi, sarp kayalıklar sebebiyle taşınamayınca, helikopter talep edildi.

"Çok üzgünüz"

Hükam Mahalle Muhtarı Turan Baysal, jandarma ve AFAD'ın çalışmasıyla İlhan'ı bulduklarını söyledi. İlhan'ın akrabası Şeref Elibol ise "Fatih İlhan, hayvanlarını bölgede 2 ayrı dereye getiriyordu. Ben bu ikisinde aramaların yoğunlaşmasını istedim. Vank Deresi'nde yaptığımız aramada cansız bedenini bulduk. Çok üzgünüz." dedi.

Bu arada Fatih İlhan'ın hayvan otlatmak için yanında götürdüğü yaklaşık 6 aylık 2 yavru Kangal köpek, gece boyunca cenazenin başından ayrılmadı.





















